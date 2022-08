Elezioni. Renzi. “Di Maio è l’uomo senza vergogna, dei Gilet Gialli, di Bibbiano, dell’impeachment a Mattarella”

- Advertisement -

AgenPress – “Di Maio ha detto che io sono un estremista. Luigi Di Maio. L’uomo dei Gilet Gialli, di Bibbiano, dell’impeachment a Mattarella. L’uomo senza vergogna. Gli ho risposto in questo video. Ma, quando vedo Di Maio salire le scale del Nazareno per elemosinare un collegio, mi domando che fine abbia fatto la dignità in politica e sono orgoglioso di essere ontologicamente diverso da quelli come lui. Orgogliosamente controcorrente”. Così scrive nella sua E-news Matteo Renzi, leader di Italia Viva.