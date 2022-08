- Advertisement -

AgenPress. Di Maio mi attacca per dimostrare che politicamente esiste ancora. No, non esiste più.

Si occupi di politica estera, signor Ministro, se ne è capace. Pensi a Kiev, Taiwan, Tripoli. Poi tra un mese lascerà finalmente la Farnesina tornando ad attività per le quali è più portato.

E’ quanto dichiara, in una nota, il leader di Italia Viva Matteo Renzi