Elezioni. Renzi spiega perché non votare grillini e destra. E’ il tempo delle persone serie e competenti

AgenPress – “Noi abbiamo consegnato non solo la classe dirigente ma anche l’elettorato a una visione superficiale se non populista della politica. Volete quelli che vi fanno gli slogan semplici, che vi dicono che hanno abolito la povertà e i banchi a rotelle e tutte le belle mascherine cinesi e i ventilatori malfunzionanti? Votate i grillini”.

Lo dice in diretta a Zapping su Radio1 Matteo Renzi, leader di Italia Viva.

“Volete quelli che vi raccontano tutte le volte che la sicurezza si risolve con i decreti immigrazione e che sono da decenni sono sempre loro al Governo? Ricordo tra l’altro che la Meloni ha giurato come ministro nel 2008. Votate la destra. Se invece – dice ancora l’ex premier – avete in mente che la politica sia una cosa un po’ più complessa di un tweet, ed è il motivo per cui abbiamo mandato a casa Conte e abbiamo voluto Draghi, bene forse è il tempo delle serie e competenti e non di quelli che si limitano a fare gli spot e gli slogan. Uno vale uno è stato un errore della politica”