Estrazioni del Superenalotto di martedì 15 marzo 2022

AgenPress. Per il concorso n° 32 le estrazioni del Superenalotto di martedì 15 marzo hanno dispensato numerosi premi senza che, tuttavia, siano stati realizzati nessun 6 o 5+1. Centrati ben nove “5” dal valore di 23.132,91 euro. L’assenza prolungata della massima vincita ha portato così il jackpot complessivo disponibile per la prossima estrazione alla ragguardevole cifra di 175.673.551,77 milioni di euro per chi indovinerà i 6 numeri vincenti.

Di seguito le estrazioni del Superenalotto del 15 marzo 2022: 8 – 22 – 53 – 65 – 75 – 86

Numero Jolly: 55

Numero Superstar: 44

La tabella dei numeri ritardatari vede al primo posto il numero 90 in ritardo da 67 concorsi seguito dal numero 2 che latita da 58 estrazioni e al terzo posto, dal numero 72 assente da 43 estrazioni. Fuori dal podio i numeri 45 e 7 mancanti da 40 concorsi, il 12 in ritardo di 38 estrazioni, i numeri 17 e 54 che latitano da 35 estrazioni e i numeri 61 e 11 assenti da 34 concorsi.

Per quanto riguarda il numero Superstar è il 34 a farsi attendere da ben 895 estrazioni.

Secondo la smorfia napoletana il numero 90, primo tra i numeri ritardatari oltre che uno dei più noti, è associato alla paura. Si auspica che smetta di raggelare i giocatori del Superenalotto e conceda loro presto un sorriso smagliante. Al numero 2, al secondo posto tra i numeri latitanti, viene associata la figura della “Piccerella”, ovvero della bambina ma è anche collegato a tutto quello che è doppio o ha un doppio significato, come ad esempio i gemelli o in generale le coppie. Certamente all’aspirante vincitore del Superenalotto basterebbe che questo numero venisse estratto una volta. Infine, al terzo dei numeri ritardatari, il 72, la smorfia napoletana associa il concetto di sorpresa. Nell’attesa della prossima estrazione, si spera che la sorpresa sia in positivo e confidiamo nell’uscita di questi numeri per realizzare un cospicuo jackpot, ma solo il prossimo concorso saprà darci la risposta.

Giocare al Superenalotto è semplice e veloce. Occorre scegliere sei numeri compresi tra 1 e 90, con una puntata minima di 1€ e attendere una delle tre estrazioni settimanali, il martedì, giovedì e sabato alle ore 20.00. Durante ogni estrazione viene estratto, fra le restanti 84 sfere, anche un numero Jolly. Se si indovinano cinque dei sei numeri principali più il Jolly si vince il premio della categoria “5+Jolly”, nota anche come “5+1”.

Per aumentare ulteriormente le probabilità di vincita è possibile aggiungere il numero SUPERSTAR, anch’esso è un numero compreso tra 1 e 90 estratto in modo casuale, al costo di soli 0,50€ in più per ogni combinazione, decidendo se abbinare il SUPERSTAR a una sola combinazione o a tutte quelle giocate.

Per verificare se hai vinto consulta le estrazioni del Superenalotto.