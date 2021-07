Europei, donne marocchine in Italia: “Immensa felicità per la Nazionale”

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. L’Associazione donne marocchine in Italia (Acmid), la Confederazione della comunità marocchina in Italia e l’Associazione donne arabe in Italia, esprimono immensa felicità per la straordinaria vittoria della nazionale di calcio.

“Abbiamo seguito gli Europei, soffrendo insieme agli azzurri e festeggiando insieme a loro ogni partita vinta. Così come abbiamo tifato per Matteo Berrettini”, dichiarano in una nota congiunta.

“Il nostro abbraccio va alla nostra nazionale di calcio perché attraverso lo sport si possono vincere tante sfide – aggiungono – anche quelle che riguardano i valori positivi condivisi e che sono alla base della nostra società. Ci ha colpito l’emozione del Presidente della Repubblica, che ha seguito la finale a Wembley.

Così come ci hanno colpito la felicità e le parole del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, nell’accogliere la nostra nazionale. Il Premier ha detto: ‘Ci avete messo al centro dell’Europa’. Parole che condividiamo. Grazie ragazzi e sempre forza Italia”.