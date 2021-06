Ex Ilva, Pastorino (Leu): Azienda fondamentale per Genova, governo intervenga con decisione

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Lo sciopero di oggi a Genova dei lavoratori ex Ilva, dello stabilimento di Cornigliano, conferma la necessità di dare risposte ai lavoratori. Da troppi anni la vicenda si sta trascinando in un clima di incertezza, che ha acuito il malessere di chi ha già trascorso mesi difficili a causa della pandemia. L’impegno dello Stato deve concretizzarsi senza ulteriori esitazioni, perché è fondamentale per il destino della città”. Lo dichiara il deputato genovese, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“Altre risposte – aggiunge Pastorino – sono necessarie sulla vertenza Leonardo, affinché venga scongiurata la cessione di Automazione, compiendo così ogni sforzo per garantire i lavoratori. Abbiamo più volte sollecitato il governo, anche attraverso interrogazioni alla Camera, e attendiamo risposte concrete in breve tempo. È il momento di agire, per non ferire ulteriormente Genova”.