Federazione Popolare Democratici Cristiani: “Condivisibile la scelta della DC con alleanza Italia Viva”

AgenPress. La Federazione Popolare dei Democratici Cristiani di Giuseppe Gargani condivide la scelta della Democrazia Cristiana di perseguire l’alleanza con Italia Viva. Rappresenta un aspetto interessante di questa fase pre-elettorale. Non è una operazione di cartello elettorale, ma un contributo a chiudere una lunga fase di languore della democrazia.

L’iniziativa di Renato Grassi e amici va oltre l’appuntamento elettorale. Si vogliono recuperare filoni culturali in un disegno riformista, dove la politica ritrovi centralità e forza attrattiva.

Non segmenti sparsi, ma uno spazio in cui vivano grandi opzioni culturali, corrispondenti alle attese dei cittadini, vere e non “interpretate”. Un percorso da incoraggiare quindi, per un Polo che sia strumento di sviluppo democratico e umano.

Mario Tassone