Fiammetta Modena (FI): “Bene Cartabia su prescrizione e riforma Giustizia”

AgenPress. “Leggere ancora oggi ci maggiori quotidiani nazionali che la problematica intorno alla quale ruota tutta la questione del processo penale sia la prescrizione fa cadere un po’ le braccia…significa, nella sostanza, non aver compreso per quale motivo è stato formato un nuovo Governo e per quale motivo il ministro della Giustizia si stia spendendo per dei tempi rapidissimi delle riforme – a parlare è la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, membro della commissione giustizia – vuol dire soprattutto non capire qual è l’obiettivo di queste riforme. Processi penali equi e una durata ragionevole.

È questa la lente con cui va visto l’intero impianto perché se questo obiettivo sarà raggiunto evidente il problema della prescrizione non esisterà più.

Continuare a farne una bandiera con la testa rivolta all’indietro e non rivolta al domani – conclude Modena – vuol dire non solo mettere a rischio i fondi del recovery ma partire con un retro pensiero, in malafede: l’idea che il nostro Paese dei processi rapidi non li avrà mai.