Fiammetta Modena(FI): Cartelle esattoriali: “Bene cooperazione Parlamento – Governo”

AgenPress. “La questione delle cartelle esattoriali è importante dal punto di vista politico. Gode inoltre di un interesse da parte di circa 300 mila contribuenti. La revisione, con riferimento alla riammissione in termini per coloro che sono rimasti decaduti dalla rottamazione ter e sia per quello che attiene il saldo e stralcio, è stato un lavoro di concerto, sinergico e importante, nonostante si dica erroneamente il contrario, svolto tra il Governo e le commissioni Finanze di Camera e Senato. I componenti di queste ultime hanno fatto una riflessione in merito alle rate, diventate 18, per cui si ha la decadenza e ciò offre un respiro non indifferente.

Sono stati dati ulteriori 150 giorni, per coloro che hanno ricevuto le cartelle dal primo settembre, per pagare. Quindi indipendentemente dalle soluzioni tecniche, l’ attenzione nei confronti del problema che riguarda le cartelle non esigibili, è rimasta sempre alta e soprattutto c’è stata la volontà di immaginare, dei saldi e stralci, in modo da non intasare il lavoro dell’ Agenzia delle Entrate quando i crediti sono inesigibili. Tutto questo è stato realizzato mediante un approfondimento, che è durato qualche mese, tra il Parlamento da una parte e il ministero dall’ altra”.



Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama, Fiammetta Modena.