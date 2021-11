- Advertisement -

AgenPress – L’Italia è medaglia d’oro nella staffetta 4×100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro – Lorenzo Patta-Marcell Jacobs-Eseosa Desalu-Filippo Tortu – ha chiuso la gara davanti alla Gran Bretagna.

Per l’Italia il successo nella 4×100 porta in dotazione la quinta medaglia d’oro nell’atletica, in una spedizione senza precedenti. Soprattutto, gli azzurri certificano un dominio inaspettato nella velocità, con l’oro individuale di Jacobs nei 100 metri bissato nella staffetta. Insieme a Tamberi nell’alto e agli ori nelle 20 km di marcia, il nostro movimento sale nel suo paradiso. Intanto, a due giorni dalla fine, il medagliere parla di 10 ori, 10 argenti e 18 bronzi, per un settimo posto complessivo. Un’Olimpiade da sogno, che deve ancora finire.

Allo stadio Olimpico di Tokyo risuonano le note di ‘Notti Magiche’ di Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, in omaggio a Tortu, Jacobs, Desalu e Patta, nuovi campioni olimpici della staffetta 4×100. Gli azzurri si sono intrattenuti a lungo a bordo pista con le bandiere tricolori a festeggiare con la delegazione italiana, con Tortu – ultimio staffettista – scoppiato in un pianto dirotto.