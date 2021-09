- Advertisement -

AgenPress – E’ accaduto all’interno dell’Hard Rock Stadium, a Miami, Florida. Un gatto è riuscito a intrufolarsi nello stadio e, non è chiaro come, a un certo punto è precipitato, dopo alcuni secondi aggrappato al cornicione di una tribuna, prima reggendosi con due zampe, poi con una, fino a quando è caduto giù, dove i tifosi hanno usato una bandiera statunitense per attutirne la caduta. Il gatto è sano e salvo tra le urla di gioia dei tifosi..