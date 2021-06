Forza Italia. Tajani, centrodestra vincerà le elezioni. Non è fusione a freddo ma grande strategia

- Advertisement -

AgenPress – “Il centrodestra vincerà l’appuntamento delle elezioni politiche del 2023 e poi dovrà governare il Paese per i prossimi 20 anni. Quindi serve un messaggio forte da dare agli italiani. E Forza Italia dovrà essere protagonista della nascita di questa grande forza che non è una fusione a freddo o una somma di partiti, ma è una grande strategia, un grande cambiamento che darà al centrodestra la possibilità di compiere il definitivo salto di qualità. Abbandoniamo l’egoismo di partito per dare una visione al Paese”.

A dirlo il presidente di Forza Italia Antonio Tajani, stamani a Vibo Valentia insieme alla senatrice Licia Renzulli, al senatore Giuseppe Mangialavori e al candidato del centrodestra alle Regionali Roberto Occhiuto.