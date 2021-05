AgenPress. Il generale Figliuolo punta a raddoppiare l’attuale obiettivo di 500mila dosi quotidiane, coinvolgendo farmacie e medici di base per passare da una fase di emergenza “a una fase più strutturata”.

Come ci possiamo riuscire? “In Italia ci sono circa 43mila medici di famiglia e 20mila farmacie. Se ogni medico inoculasse dieci vaccini al giorno, otterremmo 430mila dosi in più alle quali se ne potrebbero aggiungere altre 100mila per il ruolo delle farmacie”.