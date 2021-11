Gianfranco Librandi (IV): inizia percorso per la condivisione degli utili con lavoratori

- Advertisement -

AgenPress. “Oggi nella Commissione Lavoro della Camera dei Deputati è stato incardinato il progetto di legge a mia prima firma per la partecipazione dei dipendenti agli utili e al capitale azionario delle imprese.

Inizia un percorso verso un’innovazione che potrà rappresentare una vera svolta per il nostro sistema Paese, promuovendo una strettissima alleanza tra la parte datoriale e i lavoratori e stimolando, in tal modo, la produttività delle nostre imprese.

È un passo avanti verso l’attuazione dei principi costituzionali degli articoli 46 e 47 e che sta riscontrando un consenso trasversale, come dimostrano le altre proposte simili arrivate in Commissione.

La valorizzazione del lavoro, sia dal punto di vista della partecipazione alle decisioni che da quello economico, è un tema imprescindibile per lo sviluppo futuro dell’Italia e segna una cesura con le derive assistenzialiste a cui abbiamo assistiti negli ultimi tempi.

Nel nostro progetto di innovazione del mercato del lavoro e della produzione, la proposta di condivisione degli utili d’impresa fa parte di un pacchetto più ampio, in cui rientra una revisione degli strumenti di welfare e la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario attraverso l’adozione della settimana corta, ovvero di 4 giorni in luogo di 5. Continueremo a lavorare in questa direzione per il bene dell’Italia, sostenendo l’agenda Draghi e rafforzando la piattaforma riformista di cui il Paese ha bisogno.”

Lo dichiara in una nota l’On. Gianfranco Librandi, Italia viva.