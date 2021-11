Giustizia. Conte, al voto con la coscienza pulita. M5s compatto sul sì alla fiducia

- Advertisement -

AgenPress – “Mai pensato a causare una crisi di governo. Nel nuovo corso del M5S la presenza compatta sarà la cifra della nostra forza politica. Sulle assenze mi sono espresso ieri: non mi piacciono. Ma la fiducia è assicurata”.

Lo assicura l’ex premier Giuseppe Conte in un’intervista al quotidiano La Stampa. “Essere in questo governo ci ha permesso di apportare dei miglioramenti significativi per tutti gli italiani. Senza di noi – sottolinea – non ci sarebbero stati. Con il presidente Draghi e con la ministra Marta Cartabia siamo stati chiari sin dall’inizio: il disegno originario della riforma, come evidenziato dai più autorevoli addetti ai lavori, avrebbe provocato un collasso della giustizia penale. E noi non potevamo permetterlo”.

“Ieri abbiamo avuto un confronto con tutti i parlamentari. Ho voluto inaugurare questo nuovo corso del M5s. Discuteremo molto, ci confronteremo, lo faremo sempre in assoluta trasparenza. Arriviamo a questo voto con la coscienza pulita

“Abbiamo fatto tutto il possibile per migliorare questi ultimi interventi in materia di giustizia, in un impianto che abbiamo costruito col ministro Bonafede. Crediamo di aver raggiunto e aggiunto dei significativi miglioramenti”, ha aggiunto. “I parlamentari del M5s daranno il loro voto ed esprimeranno compattezza”.