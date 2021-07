Giustizia. Conte vede i parlamentari M5S, ipotesi astensione ministri in Cdm

- Advertisement -

Durante la riunione dei parlamentari del M55 con il leader in pectore del Movimento Giuseppe Conte si starebbe analizzando la bozza di intesa sulla riforma della giustizia uscita da Palazzo Chigi. Ci sarebbe l'ipotesi dell'astensione in Consiglio dei ministri da parte della delegazione del M5S sulla bozza d'intesa sul ddl processo penale che sta per finire al tavolo della riunione. L'ipotesi, spiegano fonti di primo piano del Movimento, sarebbe emersa nel corso della girandola di riunioni dello stato maggiore del M5S, a testimonianza che, al momento, la bozza d'intesa ancora non convince al 100% il Movimento.

I ministri M5S valutano l’astensione sul testo Cartabia ‘rivisto’ e arrivato in Cdm. Nel testo, infatti, stando a fonti 5 Stelle, non sarebbero inclusi i reati commessi ‘per agevolare le associazioni mafiose’, quelli dell’articolo del codice 416bis.1: da qui, anche l’ipotesi, non esclusa, di valutare l’astensione. “Vedremo”, dice una fonte autorevole del M5S.