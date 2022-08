Giustizia. Sen. Domenico Scilipoti Isgrò “Corretta la proposta di Berlusconi”

- Advertisement -

AgenPress. Il Presidente Silvio Berlusconi ha avanzato questa proposta in tema di giustizia: che le sentenze di assoluzione non possano essere appellate. Naturalmente è una idea che tecnicamente ha bisogno di perfezionamenti, ma lo spirito è assolutamente condivisibile.

Il cittadino, se assolto, non deve essere cotto a fuoco lento sulla graticola della giustizia. Chi si oppone a questa proposta lo fa nel nome del solito giustizialismo non garantista. In quanto al no dell’ ANM ricordo che si tratta di un organismo sindacale dei giudici i quali devono parlare, come la maggioranza correttamente fa, solo a mezzo sentenze.

In Italia , certamente questo i magistrati lo sanno, le leggi le fa il Parlamento che è sovrano, mentre le toghe si limitano al rispetto delle stesse “: lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.