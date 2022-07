Governo. Renzi, domani Conte perderà la faccia. M5s finito. Tutti sappiamo che Draghi rimarrà

- Advertisement -

AgenPress – “La mia impressione è che domani sarà tutto bene quel che finisce bene e qualcuno perderà la faccia”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite di La7.

“Chi perderà la faccia domani? Io credo innanzitutto che l’Italia non perderà il Governo ma che Giuseppe Conte abbia fatto una figura imbarazzante. I grillini non esistono più, l’esperienza populista grillina è finita. Hanno perso tu tutto, Tap, olimpiadi, hanno fatto il governo con tutti tranne che con Fratelli d’Italia. E’ finita. Spero che Letta abbia capito che con i 5 stelle non si va da nessuna parte”.

“L’unico problema rimasto è se Conte esce dalla maggioranza domani, tanto ormai tutti sappiamo che Draghi rimarrà, meno male”.

“E’ vero che un partito può non votare la fiducia ma se non vota la fiducia i ministri di quel partito devono andare a casa. Quando noi abbiamo detto basta con il Governo Conte non abbiamo votato la fiducia ci siamo astenuti e le ministre e i sottosegretari si sono dimessi. In politica ci sono delle regole. I grillini vogliono marcare la differenza ma non lasciare le poltrone. Se uno vuole fare la crisi di Governo fa la crisi di Governo”, ha aggiunto.

“Draghi deve essere tranchant, niente trattative, prendere o lasciare. Io fossi in lui farei un draghi bis, mi leverei tutti quelli non servono davanti e farei un nuovo Governo”.