India. 4mila morti in 24 ore. In serata arriva la coppia con la bambina indiana adottata

AgenPress – L’India ha registrato per la prima volta più di 4.000 morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il governo indiano. I 4.187 decessi registrati nelle ultime 24 ore hanno portato il bilancio complessivo dell’India a 238.270 vittime del virus dall’inizio della pandemia. Sempre nelle ultime 24 ore, si contano altri 401.078 nuovi casi di positività. Sono ora quasi 21,9 milioni le persone colpite dal virus nel Paese.

E’ decollato, intanto, da New Delhi il volo sanitario per riportare in Italia la coppia di Campi Bisenzio (Firenze) rimasta bloccata oltre una settimana in India per la positività al Covid della donna. Con loro la figlia di due anni appena adottata. Lo conferma Elena Rondelli, l’avvocato della coppia che da Prato ha organizzato il volo privato con la compagnia Volitalia. “Sono in volo – fa sapere – Sono partiti in leggero ritardo per le ultime pratiche burocratiche, ma nessun problema. Ora non ci resta che aspettare”.

L’aereo atterrerà con un’ora di ritardo e il suo arrivo è previsto intorno alle 22 rispetto alle 20.45. “Avevamo qualche preoccupazione per Simonetta – dice l’avvocato – e temevamo che, per le sue condizioni di salute, l’aereo potesse essere costretto a viaggiare a bassa quota. Invece per ora tutto procede per il meglio e il velivolo viaggia regolarmente ad alta quota”. A bordo la donna si trova in una zona del velivolo in bio-contenimento, mentre il marito e la bambina di 2 anni, appena adottata in India, si trovano in una zona separata, in sicurezza sanitaria. Ad attendere la coppia a Pisa ci sarà il personale del 118 che trasferirà la donna all’ospedale di Careggi, mentre il marito e la bambina saranno trasferiti in quarantena. “La piccola – conclude l’avvocato – sarà ricoverata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze per trascorrere la quarantena in assoluta sicurezza e dove può fare tutti i controlli medici necessari”.