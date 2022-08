Inflazione: Istat, luglio +7,9%

- Advertisement -

AgenPress. Secondo i dati definitivi di luglio resi noti oggi dall’Istat, l’inflazione annua passa dal +8% di giugno al +7,9%.

“Un disastro! Un cataclisma! Una rovina! Al di là dell’impercettibile calo su giugno, l’inflazione dissangua sempre più gli italiani perché sale il carrello della spesa, colpendo i consumi obbligati non rinviabili. Un record pari al +9,1% di cui avremmo fatto volentieri a meno” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“L’inflazione a +7,9% significa, per una coppia con due figli, una stangata complessiva, in termini di aumento del costo della vita, pari a 2625 euro su base annua, ma di questi ben 769 se ne vanno solo per prodotti alimentari e bevande e 795 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la mazzata totale è pari a 2437 euro, 694 euro solo per cibo e bevande, 721 per il carrello. In media per una famiglia il rialzo annuo è di 2036 euro, 564 euro per mangiare e bere, 585 per il carrello. Il record spetta alle famiglie numerose con più di 3 figli con una batosta pari a 2946 euro, 919 solo per il cibo, 944 per i beni alimentari e per la cura della casa e della persona” conclude Dona.

Tabella: rincaro annuo (da luglio 2021 a luglio 2022) per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppia con 2 figli Coppia con 1 figlio Coppie con 3 o più figli Inflazione annua di luglio Prodotti alimentari e bevande analcoliche 564 769 694 919 10 Bevande alcoliche e tabacchi 8 10 10 10 1,5 Abbigliamento e calzature 20 36 28 43 1,7 Abitazione, acqua, elettricità e combustibili 847 932 878 1039 24,7 Mobili, articoli e servizi per la casa 74 90 94 89 5,5 Servizi sanitari e spese per la salute 10 12 11 12 0,7 Trasporti 402 608 570 670 13,9 Comunicazioni -25 -35 -31 -39 -3,9 Ricreazione, spettacoli e cultura 14 22 18 25 1,2 Istruzione -1 -2 -1 -2 -0,4 Servizi ricettivi e di ristorazione 77 120 105 119 6,4 Altri beni e servizi 46 62 60 62 2,2 TOTALE RINCARO ANNUO (*) 2036 2625 2437 2946 7,9 CARRELLO DELLA SPESA 585 795 721 944 9,1

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

(*) totali arrotondati