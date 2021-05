Inflazione: la classifica delle città e delle regioni più care

Rincari da 668 euro a Bolzano, 427 euro a Reggio Emilia, 420 a Trento

Le regione più care: Trentino +542 euro, Basilicata +399, Emilia Romagna +369 euro

AgenPress. L’Istat ha reso noti oggi i dati dell’inflazione delle regioni e dei capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti, in base ai quali l’Unione Nazionale Consumatori ha stilato l’ormai tradizionale classifica delle città e delle regioni più care d’Italia, in termini di aumento del costo della vita.

In testa alla classifica dei capoluoghi e delle città con più di 150 mila abitanti più care (Tabella n. 1), Bolzano, che con un’inflazione pari a +2,1%, ha la maggior spesa aggiuntiva, equivalente, per una famiglia media, a 668 euro. Al secondo posto Reggio Emilia dove il rialzo dei prezzi dell’1,6% determina un incremento annuo di spesa pari a 427 euro, segue Trento, dove il +1,8% comporta una spesa supplementare, per una famiglia tipo, pari a 420 euro.

Tra le città più virtuose, quelle simbolo del turismo, un segno evidente della crisi. Roma è in testa alla classifica, con un una spesa aggiuntiva di 130 euro per una famiglia tipo, al terzo posto Milano dove, per la mancanza di convegni, fiere, congressi, grandi eventi fieristici e convention aziendali si ha un’inflazione dello 0,5%, pari a Roma, la più bassa registrata, e un incremento di spesa di 145 euro. Firenze e Venezia, città d’arte per eccellenza, sono, rispettivamente, in quarta (+0,6%, pari a +165 euro) e in ottava posizione (+0,7%, equivalenti a +187 euro annui).

In testa alla classifica delle regioni più costose (Tabella n. 2), con un’inflazione a +2%, il Trentino Alto Adige che registra a famiglia, un rialzo medio pari a 542 euro su base annua. Segue la Basilicata, dove l’inflazione al 2% implica un aumento del costo della vita pari a 399 euro, terza l’Emilia Romagna (+1,4%), con un rincaro annuo, per la famiglia tipo, di 369 euro.

Tabella n. 1: Classifica delle città più care (capoluoghi di regione e comuni con più di 150 mila abitanti), in termini di spesa aggiuntiva annua

N Città Rincaro annuo per la famiglia tipo Inflazione annua di aprile 1 Bolzano 668 2,1 2 Reggio Emilia 427 1,6 2 Trento 420 1,8 4 Ravenna 401 1,5 5 Modena 374 1,4 6 Potenza 366 1,8 7 Catania 360 1,7 8 Perugia 358 1,5 9 Catanzaro 334 1,7 10 Napoli 328 1,5 11 Livorno 313 1,2 12 Bologna 310 1,1 13 Cagliari 302 1,4 14 Padova 278 1,1 15 Reggio Calabria 275 1,4 16 Ancona 272 1,2 17 Parma 267 1 18 Trieste 261 1,1 19 Bari 250 1,2 20 Genova 243 1 21 Messina 236 1,2 22 Torino 234 0,9 23 Aosta 229 0,9 24 Venezia 187 0,7 25 Campobasso 180 0,9 26 Verona 177 0,7 27 Palermo 169 0,8 28 Firenze 165 0,6 29 Milano 145 0,5 30 Brescia 137 0,5 31 Roma 130 0,5

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più care, in termini di spesa aggiuntiva annua

N Regioni Rincaro annuo per la famiglia media (in euro) Inflazione annua di aprile 1 Trentino Alto Adige 542 2 2 Basilicata 399 2 3 Emilia-Romagna 369 1,4 4 Umbria 352 1,5 5 Calabria 347 1,8 6 Friuli-Venezia Giulia 303 1,3 7 Campania 301 1,5 8 Marche 290 1,3 9 Toscana 283 1,1 10 Abruzzo 281 1,4 11 Sardegna 276 1,4 12 Sicilia 270 1,4 13 Valle d’Aosta 254 1 14 Piemonte 242 1 15 Liguria 224 1 15 Veneto 224 0,9 17 Puglia 209 1,1 18 Lombardia 190 0,7 19 Molise 160 0,8 20 Lazio 144 0,6

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat