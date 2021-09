Inps. Oltre 561.000 di italiani ricevono la pensione da 40 anni

- Advertisement -

AgenPress – Sono oltre mezzo milione le pensioni risalenti al 1981 e agli anni precedenti se si considerano quelle di vecchiaia, ai superstiti e di invalidità previdenziali, mentre il numero scende a 318.000 se non si considerano le invalidità: è quanto emerge dagli Osservatori Inps sulle pensioni vigenti a inizio 2021.

Per il settore privato le pensioni fino al 1980 sono 423.009 e 67.245 quelle decorrenti nel 1981. . Per il pubblico le pensioni decorrenti nel 1980 e negli anni precedenti sono 53.274 e 17.508 quelle risalenti al 1981 quando a guidare l’Unione sovietica c’era ancora Breznev e il presidente del Consiglio italiano era Spadolini.

Per il settore privato le pensioni in vigore almeno dal 1980 quando il presidente della Repubblica in Italia era Sandro Pertini hanno un’età media alla decorrenza del pensionato di 41,84 anni per un importo medio di 587 euro. Il dato risente della bassa età media alla decorrenza delle 168.403 pensioni ai superstiti (38,29 anni) e di quella delle 200.972 pensioni di invalidità previdenziale (41,63 anni) mentre per le 53.634 pensioni di vecchiaia l’età media al momento della liquidazione della pensione era d 53,76 anni.