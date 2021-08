Israele: 44 morti e più di 150 feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel corso di un raduno religioso

AgenPress. È di almeno 44 morti e più di 150 feriti il bilancio di un incidente avvenuto nel corso di un raduno religioso di ebrei ortodossi sul monte Meron, nel nord di Israele.

All’origine della tragedia il fuggi fuggi generale e la calca le cui cause non sono ancora chiare. Alcune fonti parlano del crollo di una gradinata durante uno dei concerti in programma; altre parlano di una passerella scivolosa.

Stando alla polizia una folla di circa centomila persone si era radunata lì per celebrare la festa di Lag Ba’omer, a cui ogni anno partecipano decine di migliaia di persone, per lo più ebrei ultra-ortodossi, per onorare Rabbi Shimon Bar Yochai, un mistico del II secolo che è sepolto lì.