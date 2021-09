Israele, primo paese al mondo, vieta commercio pellicce. Troppa sofferenza per gli animali

- Advertisement -

AgenPress – Israele è il primo paese al mondo a mettere al bando il commercio di pellicce. Lo sottolineano l’associazione animalista Peta e ministro dell’ambiente il ministero dell’ambiente Gila Gamliel. Quest’ultima su twitter ha scritto: “oggi abbiamo fatto la storia. La pelliccia non è più di moda”. Il divieto, che entrerà in vigore entro sei mesi, tuttavia non si applica per motivi scientifici ed anche religiosi. In questo senso non sarà dunque proibito l’importazione dei cappelli degli ortodossi, noti come ‘shtreimel’, indossati durante shabbat e nelle festività ebraiche.

“L’industria del commercio della pelliccia – ha aggiunto il ministro – provoca inimmaginabili sofferenze agli animali e questo decreto trasformerà il mercato della moda israeliana rendendolo migliore sul piano del rispetto delle norme ambientali”.