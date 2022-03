Josep Borrell: “Commessi crimini di guerra dalle forze armate russe contro il popolo ucraino”

- Advertisement -

AgenPress. “Riteniamo che in Ucraina si stanno compiendo crimini di guerra – ha detto l’alto rappresentante per la politica estera Ue Borrell – crimini di guerra commessi in modo massiccio dalle forze armate russe contro il popolo ucraino. E questo non può rimanere senza risposta.

Ed è per questo che accogliamo con favore la Commissione d’inchiesta istituita dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, accogliamo con favore l’inchiesta della Corte penale internazionale e ribadiamo l’ordine che la Corte internazionale di Giustizia ha impartito alla Russia affinché fermi l’invasione dell’Ucraina”.

