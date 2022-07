La Germania rafforzerà l’assistenza all’Ucraina nello sminamento e nelle indagini sui crimini di guerra

- Advertisement -

AgenPress. Durante l’incontro tra il ministro dell’Interno dell’Ucraina Denys Monastyrsky e il ministro federale tedesco dell’Interno e della Comunità Nancy Faeser, giunti in visita ufficiale in Ucraina, è stato concordato che il governo tedesco rafforzerà l’assistenza all’Ucraina nelle indagini sui crimini di guerra e crimini informatici.

Inoltre sarà rafforzato lo sminamento umanitario congiunto dei territori in cui si sono verificate le ostilità. Attualmente, quasi 212.000 kmq di territorio ucraino necessitano di tale sminamento.

Siamo molto grati alla Germania per l’aiuto che ha già fornito. Il ministero federale dell’Interno ha fornito assistenza tecnica per le esigenze del nostro servizio di esperti per un totale di circa 1,25 EUR milioni. Questo è un contributo molto significativo alle indagini su questo tipo di crimine”, ha detto Monastyrsky.