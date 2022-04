L’affitto di un ettaro di terra seminativo/pascolo ha in Italia il costo più alto di tutta l’Europa

- Advertisement -

AgenPress – In Europa non tutta la terra è di proprietà dell’agricoltore che la lavora. Molti agricoltori affittano la loro terra, sia per decisione commerciale a breve che a lungo termine. Tra gli Stati membri per i quali sono disponibili dati, l’affitto di un ettaro di seminativo e/o pascolo permanente è stato il più costoso in Italia (una media di 837 euro all’anno nel 2020).

Infatti, tra le regioni dell’UE per le quali sono disponibili dati, i prezzi di affitto più elevati per questo tipo di terreno agricolo nel 2020 sono stati registrati nella regione italiana del Friuli-Venezia Giulia (in media 1 714 euro per ettaro), dove era leggermente più del doppio della media nazionale.

Queste informazioni provengono dai dati sugli affitti dei terreni agricoli pubblicati oggi da Eurostat.