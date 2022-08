Letta: “Giorgia Meloni sta cercando di incipriarsi”. Meloni: “Caro Letta le vostre contraddizioni non le coprite neanche con lo stucco”

- Advertisement -

Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell’idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho bisogno di “incipriarmi” per essere credibile. La posizione di Fratelli d’Italia in politica estera è coerente ed estremamente chiara. E ha come stella polare la difesa dell’interesse nazionale italiano.