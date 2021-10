Letta, “il Pd, rilanciato, vince ovunque”. Gualtieri arriva in conferenza stampa: “benvenuto al sindaco”

- Advertisement -

AgenPress – “Un risultato clamoroso e importante ovunque, in tutta Italia. Abbiamo vinto sia quando la destra ha sbagliato che quando ha azzeccato i candidati. Ho sentito un conferenza stampa surreale di Salvini che raccontava una vittoria del centrodestra, pensavo fossero immagini di archivio”.

Lo ha detto Enrico Letta commenta l’esito del voto. “Ho sempre imparato che la cosa più importante è ascoltare gli elettori. E loro sono più avanti di noi, si sono saldati e fusi, quelli del centrosinistra e della coalizione larga che ho voluto costruire.

“Il Pd, rilanciato, vince ovunque”. In questi giorni c’è stato il mantra che il centrodestra aveva sbagliato i candidati. Ma noi abbiamo vinto ovunque, sia dove il centrodestra aveva azzeccato i candidati che dove non li aveva azzeccati”, ha sottolineato il segretario del Pd.

“Il Pd cresce e vince sostenendo Draghi, è a suo agio in questa situazione politica, sono altri che non sanno come gestirla. Ognuno tiri le sue conseguenze e le sue conclusioni. Per il Pd questo quadro politico è positivo”, ha detto ancora. “Io penso che il quadro politico regga, il quadro elettorale rafforza il governo”.

“Ho visto una straordinaria mobilitazione di tutti” nel Pd. “Sono convinto che questo lavoro continuerà. Sono qui, garante e motore attivo dell’unità”.

“Di Quirinale si parlerà da gennaio in poi, quando il Bilancio sarà approvato. Io continuo a pensare che il Presidente della Repubblica debba essere eletto con la più larga maggioranza possibile. Da gennaio lavoreremo per costruire un larga maggioranza per il successore di Mattarella”, ha detto ancora, mentre all’improvviso è comparso Roberto Gualtieri.

Fra i due c’è stato un lungo abbraccio, poi foto di gruppo con parlamentari e dirigenti Pd. “Benvenuto al nuovo sindaco di Roma”, ha detto Letta accogliendo Gualtieri, ed insieme sono poi andate a piazza Santi Apostoli per festeggiare la vittoria al Campidoglio. Insieme a loro anche il governatore Nicola Zingaretti.