Letta, video stupro indecente, ai limiti dignità. Meloni, lesione dignità è lo stupro, perché di questo non parlate?

AgenPress – “Faccio un appello a tutti perché tutti stiamo dentro i limiti della dignità e della decenza. Il video postato da Giorgia Meloni su uno stupro è un video indecente e indecoroso”.

L’ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta riferendosi al filmato pubblicato su Twitter dalla leader di Fratelli d’Italia su un episodio di violenza sessuale a Piacenza. Letta l’ha detto a Radio24. “C’è il rispetto delle persone che deve essere prima di tutto quindi invito tutti a fare una campagna elettorale in cui si parli delle cose e ci si confronti anche animatamente. Ma non si può essere irrispettosi dei diritti delle persone”.

Non si è fatta attendere la replica di Giorgia Meloni. “Enrico Letta, la lesione della dignità non è la condanna di uno stupro, è lo stupro. Perché di questo non parlate? Forse perché sennò rischiate di dover fare i conti con il fatto che la sicurezza è fuori controllo, anche grazie alle surreali politiche di immigrazione che avete portato avanti in questi anni?”.

Meloni spiega di aver pubblicato il filmato “per esprimere solidarietà alla vittima, per condannare l’accaduto e per chiedere giustizia. La sinistra insorge, perché secondo loro la pubblicazione è una lesione della dignità della vittima”, mentre – ribadisce la presidente di FdI – gli esponenti della sinistra “non spendono una parola per questa signora ucraina stuprata e una parola di condanna verso il suo stupratore. Parlano di me, attaccano me dicendo che io ledo la sua dignità”.