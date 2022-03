Libri. ‘La moglie del Notaio’ (Male Edizioni di Monica Macchioni)

- Advertisement -

OGGI A ROMA L’APPUNTAMENTO CON IL FASCINO (EROTICO) DISCRETO DELLA BORGHESIA.

DAL LIBRO (MALE EDIZIONI DI MONICA MACCHIONI), PRESTO UN FILM DI GRANDE IMPATTO “VIETATISSIMO” AI MINORI.

AgenPress. Si e’ tenuta oggi a Roma, presso “06 Osteria” (via del Leoncino 38, ore 18) l’attesa presentazione dell’ultima fatica letteraria di Michele Lo Foco, “l’avvocato del Cinema” prestato da anni con successo alla narrativa e alla saggistica: il libro LA MOGLIE DEL NOTAIO (Male Edizioni di Monica Macchioni) che ha inaugurato la Rassegna organizzata dall’editrice Macchioni con il titolo “I Martedì della Male”, ospite della storica e rinnovata “06 Osteria” del centro di Roma, custode di tradizioni e oggi anche promotrice di cultura letteraria e cinematografica.

Al tavolo dei relatori, accanto all’autore, Umberto Baccolo (regista sceneggiatore, produttore e giornalista per “Spraynews”), Davide Di Stefano (giornalista, direttore di “Romalife”) e Raffaella de Rosa (giornalista e scrittrice, editor Male Edizioni). Ospiti d’onore, Caterina Varzi Brass (moglie del regista Tinto, maestro del cinema erotico italiano e grande amico dell’autore), Franco Mariotti (giornalista e storico ufficio stampa di Cinecittà) ed Eleonora Mazzoni, (sceneggiatrice del film ispirato al libro di Lo Foco).

“La borghesia è un ambiente, una attitudine e una malattia: se ne può guarire, ma solo con un grande sforzo”. È in questa frase il senso profondo del libro di Lo Foco, la cui protagonista, Anna, è la giovane moglie di un giovane notaio. Di estrazione borghese, cresciuta senza difficoltà in un ambiente confortevole, vive il dramma della violenza e dello stupro. Questo avvenimento rompe l’incanto, e determina in lei una ridefinizione dell’esistenza a partire dai rapporti con il marito, con il sesso e la libertà.

“LA MOGLIE DEL NOTAIO è la storia di un conflitto interiore nel quale sicurezza e felicità si tolgono reciprocamente spazio per lasciarlo infine alle vibrazioni del corpo.

Michele Lo Foco, nato a Roma, è esperto di diritto d’autore, avvocato per necessità come scherzando ama definirsi, ha ricoperto molti incarichi pubblici in strutture cinematografiche, da Cinecittà alla Rai al Consiglio Superiore.

Tra le sue moltissime opere, ha pubblicato per Male Edizioni “Il praticante playboy” (2017).

LA MOGLIE DEL NOTAIO è acquistabile on line, sul sito www.maleedizioni.it, e in tutte le librerie italiane.