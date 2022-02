Londra. Hertz, cane eroe in Afghanistan, premiato con la Dickin medal. Ha contribuito a salvare molte vite

- Advertisement -

AgenPress – Hertz è stato il primo e finora l’unico cane nell’esercito britannico a fiutare “dispositivi elettronici personali”, come telefoni cellulari, schede SIM e dispositivi GPS.

Hertz, un bracco tedesco di 10 anni ora in pensione, è stato insignito della ‘Dickin Medal’ per aver contribuito a individuare, grazie al suo fiuto finissimo, i telefonini usati per coordinare gli attacchi degli ‘insurgent’ in Afghanistan contro le truppe britanniche e della coalizione.

- Advertisement -

Il pointer tedesco a pelo corto è diventato il 74 ° animale a ricevere la medaglia Dickin del People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA) – il più alto riconoscimento che un animale può ricevere in combattimento militare – durante una cerimonia.

Si pensa che il lavoro investigativo di Hertz abbia salvato molte vite.

Nato in Croazia, il cane è entrato a far parte della RAF da cucciolo di un anno ed è stato scelto per l’incarico speciale dopo aver dimostrato un’eccezionale abilità nel rilevamento della droga.

- Advertisement -

Il suo addestratore e conduttore in Afghanistan, l’ufficiale di mandato Jonathan Tanner, ha dichiarato: “In termini di cani da lavoro militari britannici , è un pezzo unico. “È un animale davvero unico.”

Tanner ha reso omaggio a Hertz come “di gran lunga il miglior cane” con cui ha lavorato e ha detto che la coppia è diventata “migliore amico”.

“Le sue azioni hanno cambiato il corso di innumerevoli missioni, salvando la vita di militari e civili”, si legge nella motivazione dell’onorificenza. Hertz è stato il primo cane nella storia militare britannica addestrato a rilevare apparecchiature di comunicazione elettronica, tra cui telefoni cellulari “che rappresentavano una minaccia significativa per la vita di militari, donne e civili”.

L’ufficiale di mandato ha trascorso circa due mesi ad addestrare Hertz a fiutare tali dispositivi, prima che il cane continuasse a trovare più di 100 oggetti.

“Era una capacità che nell’esercito britannico non era mai stata provata prima”, ha aggiunto Tanner. “Era qualcosa che non avevamo mai nemmeno considerato prima.”

La tecnica si è rivelata “di grande successo”, secondo il maresciallo, che ha lavorato a Camp Bastion e in località di Helmand e Kabul per un periodo di 13 mesi.

Il direttore generale del PDSA Jan McLoughlin ha dichiarato: “Hertz è un eroe animale davvero straordinario e un pioniere nel suo campo.

“Le sue eccezionali capacità hanno indubbiamente protetto le truppe dai progressi in continua evoluzione dell’intelligenza digitale.

‘Le sue azioni hanno cambiato il corso di innumerevoli missioni, salvando la vita di militari e civili.

“Per questo coraggio e devozione al dovere, siamo onorati di accoglierlo come l’ultimo destinatario della medaglia PDSA Dickin.”