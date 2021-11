- Advertisement -

AgenPress. «Sono convinto che il tema della giustizia possa essere un collante, essendo particolarmente avvertito trasversalmente ai partiti».

Luca Palamara, in occasione del 42esimo festival della Versiliana, pur non facendo riferimenti espliciti, sottolinea come la necessità di riformare un sistema che non funziona possa far ritrovare il centrodestra italiano.

«Dal momento che sono candidato, è giusto che incontri i rappresentanti dei vari partiti. Non escludo il dialogo con nessuno».