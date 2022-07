Lupi (Nci), Conte vuole crisi o taglio del cuneo fiscale?

- Advertisement -

AgenPress. “La riduzione del cuneo fiscale annunciata da Mario Draghi è un’ottima notizia. Noi con l’Italia la chiedeva da tempo perché l’aumento dei salari, non per legge, ma grazie alla riduzione delle tasse da lavoro, sarà di grande aiuto alle famiglie e alle imprese e permetterà di far aumentare la domanda e di stimolare i mercati e l’occupazione nonostante la grave crisi internazionale.

Per sostenere queste misure abbiamo bisogno di unità, coesione e soprattutto responsabilità. Conte decida se continuare a sostenere il governo per portare avanti Pnrr e riforme economiche come la riduzione del cuneo fiscale oppure continuare a terremotare l’esecutivo per misero, e inutile, tornaconto elettorale”.

- Advertisement -

Lo ha detto il presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi.