M5S. Modificheremo lo Statuto così come richiesto dalla Commissione Garanzia

AgenPress – “Modificheremo lo statuto in ottemperanza alle richieste della Commissione Garanzia sulla base delle interlocuzioni avute”.

Lo precisano fonti del M5s riguardo ai termini previsti dalla Commissione per la dead-line per il deposito delle modifiche statutarie. Il regolamento prevede infatti che “ove lo Statuto non si presenti conforme alle indicazioni” di legge, la “Commissione, anche previa audizione di un rappresentante del partito” formula “un invito ad apportare le modifiche necessarie e a depositarle” e che “a tal fine è assegnato un termine non prorogabile che non può essere inferiore a trenta giorni né superiore a sessanta giorni”.

Il M5s spiega che nel confronto con la Commissione sono avvenute delle “interlocuzioni che hanno portato ad altri provvedimenti” che hanno fatto scattare “altri termini”. In ogni caso, si aggiunge, il M5s si appresta a “modificare lo Statuto in ottemperanza alle richieste” ricevute.