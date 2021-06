Mafia. Salvini contro libertà Brusca. Cambiare legge sui collaboratori di giustizia

AgenPress – Occorre cambiare la legge premiale sui collaboratori di giustizia, perché “è figlia degli eventi del 1992” mentre ora “la mafia è cambiata” e “va combattuta confiscando”. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega a “In mezz’ora in più” su Rai 3, a proposito della liberazione di Giovanni Brusca.

“Oggi non c’è la mafia del 1992. Quella legge è figlia di quegli anni. Oggi le mafie le combatti confiscando ville, conti correnti, esercizi commerciali. Le mafie vanno dove ci sono soldi. Sto combattuto per raddoppiare il fondo antiusura perché questi qui stanno comprandosi gli esercizi commerciali in difficoltà”.

La mafia dunque va combattuta “sicuramente con le indagini, dato che abbiamo una polizia eccezionale e magistrati di eccellenza. Ma sapere che uno che ha ucciso centinaia di persone e ha sciolto un bambino nell’acido sta tranquillo in spiaggia, mi fa inorridire. Per me finisci la tua vita in galera. Secondo me è ora di rivedere la legge. Dopo 30 anni la mafia è cambiata. Bisogna inseguire questi infami banca per banca, attività per attività economica”. Alla domanda di Lucia Annunziata se va dunque abolita la legge sui collaboratori di giustizia, Salvini ha replicato: “se ti vuoi pentire, avrà un occhio di riguardo, ma se hai ucciso non 3 o 4 persone, ma 300, tu rimani in galera. La legge c’è e va rispettata ma siamo nel 2021, cambiamola”.