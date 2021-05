Mancata consegna dei vaccini. La Commissione Europea ha citato in giudizio AstraZeneca

AstraZeneca si era impegnata a fornire 300 milioni di dosi dei suoi vaccini entro la fine di giugno, ma solo un terzo di questo obbiettivo verrà rispettato.

“Alcuni termini del contratto con AstraZeneca non sono stati rispettati – ha dichiarato Stefan de Keersmaecker, portavoce della Commissione Ue -. L’azienda non è stata in grado di elaborare una strategia affidabile per garantire la consegna tempestiva delle dosi. Ciò che conta per noi in questo caso è la sostanza. Vorremmo quindi che un numero sufficiente di dosi per tutelare la salute dei cittadini europei venga consegnato il prima possibile, come previsto da contratto “.