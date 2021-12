Mandas. Sequestrata femmina di pastore tedesco legata alla catena denutrita e disidrata

- Advertisement -

AgenPress – Legato alla catena, in un terreno in località San Giovanni, visibilmente denutrito e disidrato. Così è stato trovato ieri dai carabinieri un pastore tedesco femmina. Lo tenevano d’occhio da un po’ di tempo sino a quando ieri dopo un secondo sopralluogo, con un un veterinario, il cane, chiamato Luna è stato trovato nelle stesse gravissime precarie condizioni. Il cane è stato sequestrato e con lui anche i suoi cuccioli, si cerca qualcuno che sia disposto ad adottarli. Per il momento si trova ancora dall’ormai ex proprietario, affidato temporaneamente in attesa di una nuova e vera famiglia.

Fonte, www.castedduonline.it