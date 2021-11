Manovra: dal 2022 prevista la cancellazione dell’aggio sulle cartelle esattoriali

- Advertisement -

AgenPres. Nella manovra è prevista, dal 2022, la cancellazione dell’aggio sulle cartelle esattoriali.

“Bene, ottima notizia. Finalmente via una gabella medioevale sulla quale la Consulta, con la sentenza n. 120 del giugno 2021, aveva chiesto un intervento urgente del legislatore” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Si trattava di un balzello, ora sostituito dagli oneri di riscossione, che pur avendo la giusta finalità di incentivare e accelerare il pagamento della somma dovuta, finiva per presentare una disparità di trattamento eccessiva tra chi pagava entro 60 giorni e chi, non potendoselo permettere, pagava dopo, raddoppiando l’onere a carico del debitore, senza alcun distinguo tra famiglie in difficoltà e furbetti del Quartierino” conclude Dona.