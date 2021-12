Manovra. Emendamento per stabilizzare a tempo indeterminato 4700 magistrati onorari. Basta un colloquio orale

- Advertisement -

AgenPress – E’ in arrivo un emendamento alla manovra per la stabilizzazione dei magistrati onorari. Attualmente in servizio sono oltre 4700 secondo le organizzazioni di categoria. La bozza di emendamento del governo, a quanto viene spiegato, prevede che possano essere confermati a tempo indeterminato a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età. La conferma è subordinata al superamento di una “procedura valutativa”, con colloquio orale, e comporta la rinuncia a “ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso”.

Nel pomeriggio il ministro della Giustizia Marta Cartabia ha avuto un incontro con i senatori rappresentati dei partiti in commissione per illustrare la misura. La necessità di inserire la norma in legge di bilancio, avrebbe spiegato Cartabia, nasce dall’urgenza di evitare una procedura di infrazione contro l’Italia da parte dell’Ue che contesta l’attuale disciplina sulle toghe onorarie non sarebbe conforme ad alcune direttive europee.

