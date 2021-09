Maturi (Lega), domani liberi i macachi in laboratorio ateneo Verona

- Advertisement -

- Advertisement -

AgenPress. “Finalmente liberi. Domani mattina, venerdì 4 giugno, i tre macachi tenuti nei laboratori dell’Università di Verona da oltre 20 anni rivedranno la luce. Saranno trasferiti in Toscana, in un centro protetto della Lav in provincia di Grosseto.

Per Charlie, Bob e Lucio – questi i loro nomi – quel che resta da vivere sarà in libertà e in un ambiente naturale.

Prosegue dunque con successo il lavoro del dipartimento della Lega dedicato al Benessere degli animali fortemente voluto da Matteo Salvini. Plauso e gratitudine all’amministrazione comunale di Verona, in particolare alla consigliera della Lega Laura Bocchi che ha condotto questa battaglia per anni, alla Lav e alla stessa Università di Verona, che ha deciso di terminare tutte le sperimentazioni sui primati non umani”.

Lo dichiara il deputato della Lega Filippo Maturi, capo dipartimento Benessere degli animali del partito.