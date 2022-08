Meloni: “Pronti a tutelare la casa degli italiani. Nessuno dovrà temere di essere sbattuto fuori dalla propria abitazione”

- Advertisement -

Fratelli d’Italia approverà una legge che dirà una cosa semplice: la prima casa non è pignorabile, salvo ovviamente per il mancato pagamento dell’eventuale mutuo ipotecario che grava su di essa e in caso di prolungata morosità nei confronti del condominio.

E approveremo anche un’altra legge che prevede lo sgombero immediato delle occupazioni abusive di abitazioni altrui, senza eccezioni e stratagemmi.