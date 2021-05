Migranti. Draghi, chiede la ridistribuzione europea. Rimpatri per chi non ha diritto

AgenPress – Il governo italiano è impegnato “esercitare una pressione intra-europea affinché si torni ad una redistribuzione efficace dei migranti”. Lo dice il premier Mario Draghi nel corso del Question Time alla Camera.

“Una leva necessaria di governo dei flussi migratori è costituita, inoltre, dall’azione di rimpatrio dei migranti che non hanno titolo a rimanere sul nostro territorio, in mancanza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale”, aggiunge il premier. “Siamo impegnati non solo sul fronte degli Accordi bilaterali, ma anche per il lancio di forme di partenariato europeo con i principali Paesi di origine e transito dei flussi. Queste devono includere iniziative sullo sviluppo economico locale e la tutela della legalità”.