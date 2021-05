Migranti. Oim, 500 annegati da inizio anno, 150 morti stesso periodo” del 2020

AgenPress – “Siamo preoccupati che sempre più persone intraprendano questo viaggio pericoloso e la perdita di vite umane è intollerabile. Finora almeno 500 persone sono annegate nel Mediterraneo centrale quest’anno rispetto ai circa 150 morti registrati nello stesso periodo” del 2020.

Così Safa Msehli, una portavoce dell’Oim, l’Organizzazione mondiale per le migrazioni con sede a Ginevra. “Gli Stati non possono ignorare le proprie responsabilità e obblighi ai sensi del diritto internazionale. Abbiamo bisogno di più mezzi guidati dallo Stato per la ricerca e il soccorso nel Mediterraneo”.

“Più di 700 migranti sono stati intercettati ieri al largo della Libia dalla Guardia costiera (libica). Almeno cinque persone, tra cui un bambino, sono annegate quando la loro barca si è capovolta, mentre i sopravvissuti sono stati portati a riva dai pescatori”.