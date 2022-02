Milano. 965 incidenti con i monopattini da giugno 2020. De Corato, proposta legge per casco, assicurazione e patentino

- Advertisement -

AgenPress – Dal primo giugno 2020 a ieri, 13 febbraio 2021, secondo i dati dell’Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) nella città di Milano si sono verificati 965 incidenti che hanno coinvolto monopattini elettrici. Il dato è stato diffuso stamani dall’assessore alla Sicurezza e Polizia locale della Lombardia, Riccardo De Corato, dopo il grave incidente che ha provocato due vittime, ieri sera, a Trezzano sul Naviglio, nel Milanese.

“Credo che sia necessario rendersi conto che siamo di fronte a un bilancio gravissimo, una vera e propria strage”, ha detto De Corato, commentando il grave incidente avvenuto ieri sera che ha causato la morte di due persone, il conducente di una moto e quello, appunto, di un monopattino elettrico.

“La Regione – prosegue De Corato – ha licenziato martedì scorso una proposta di legge che introduce l’obbligatorietà del casco, dell’assicurazione e del patentino per i monopattini elettrici. Il Parlamento ha emanato una legge che non li prevede, e allora saranno le Regioni a farsi carico di queste giuste proposte”.

“Casco, un minicorso e assicurazione – ha detto ancora De Corato – possono essere elementi di tutela per il guidatore e per chi circola in strada. Molti Comuni hanno iniziato per conto loro a chiedere l’obbligo del casco. Cito ad esempio Sesto San Giovanni, Novara, Genova. Misure che nella maggior parte dei casi hanno visto la bocciatura da parte del Tar poiché il codice della strada è di competenza statale”.

“A questo punto – ha concluso l’assessore – diventa indispensabile che le Regioni diano un segnale su quanto accade realmente per le strade. Uscendo dalla logica del profitto degli operatori del settore e mettendo in primo piano la sicurezza stradale”.

“Secondo l’Asaps, l’associazione sostenitori ed amici della Polizia stradale, Lombardia e Lazio, nel 2022, sono le Regioni che hanno registrato il maggior numero di incidenti con i monopattini elettrici”.

“Il codice della strada – ha evidenziato l’assessore regionale alla Sicurezza – sembra non valere per chi li guida: sensi unici, limiti di velocità e marciapiedi non esistono. Da giugno 2020 Areu, dati aggiornati a ieri, è intervenuta per soccorrere monopattinisti 957 volte solo a Milano”.

“Il Governo – ha rimarcato De Corato – ha tentato di migliorare la normativa, ma, a parer mio, le modifiche entrate in vigore a novembre scorso non hanno in alcun modo incrementato la sicurezza. Le frecce, il doppio freno e la riduzione di 5 chilometri orari della velocità non hanno dato, fino ad ora, i risultati auspicati”.