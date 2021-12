Milano. Incendio palazzo, Enpa. Amministratore: “ormai lì dentro dovrebbero esserci solo cani e gatti”

- Advertisement -

AgenPress – I Tg nazionali continuano a ripetere che nell’incendio della ‘Torre dei Moro’ ‘per fortuna non c’è stato nessun morto’. Oggi possiamo dire che la notizia è falsa. A morire sono stati diversi animali: cani e gatti soffocati tra le fiamme, mentre con le unghie grattavano la porta in cerca di una via di fuga. Stupisce la sensibilità dell’amministratore del condominio, che avrebbe detto ai residenti disperati “ormai lì dentro dovrebbero esserci solo cani e gatti”.

Se c’è una responsabilità di qualcuno per questo disastro, i colpevoli dovranno pagare non solo per gli oggetti scomparsi tra le fiamme ma anche per la vita degli animali, che per noi è sacra. Un abbraccio commosso a tutte le persone che, oltre alla loro casa e ai loro ricordi, in questo momento stanno vivendo il dolore terribile della perdita dei loro compagni di vita.