Milano. Incendio palazzo originato al 15mo piano. Sala, inaccettabile, edificio moderno

AgenPress – Continua il lavoro dei vigili del fuoco in via Antonini a Milano dove ieri ha preso fuoco un palazzo di 15 piani. In strada ci sono ancora dei detriti, pezzi di vetri e di facciata che si sono staccati durante l’incendio. “La situazione attuale è che l’incendio formalmente ancora non è estinto completamente – ha spiegato Giuliano Santagata, comandante dei vigili del fuoco di Milano -. Dentro la torre concretamente ci sarà ancora qualche focolaio che andrà verificato e spento. “Mai vista a Milano una cosa così. È probabile che la facciata fosse fatta di materiale molto combustile”.

L’incendio si è originato al 15esimo e poi ha avuto una sorta di ‘effetto camino’: un’aria tra l’edificio e i pannelli di rivestimento del grattacielo che ha fatto correre le fiamme e la ‘Torre dei Moro’ si è trasformata in una torcia.

“La magistratura è già al lavoro per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il mio auspicio è che le responsabilità siano accertate con rapidità”, ha scritto sui social il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando del palazzo distrutto da un incendio nella periferia Sud. “La Torre del Moro è stata costruita poco più di 10 anni fa e non è accettabile che un edificio così moderno si sia dimostrato del tutto vulnerabile – ha aggiunto Sala che ieri era sul posto per verificare la situazione -. Ieri la nostra città ha vissuto ore di profonda preoccupazione per le fiamme che hanno avvolto la Torre del Moro, nel quartiere Vigentino”.

“Sono rimasto lì fino a sera inoltrata, quando si è avuta conferma della notizia più importante: fortunatamente non ci sono vittime né feriti – ha proseguito il sindaco Sala -. Le cause dell’incendio sono ancora in via di accertamento. Quello che però è apparso chiaro sin da subito è che il rivestimento esterno del palazzo è andato in fiamme in modo fin troppo rapido, in una dinamica che ha ricordato da vicino l’incendio della Grenfell Tower di Londra di qualche anno fa” .