Milleproroghe, Trano (Alt): Governo stoppa proroga agevolazione prima casa per under36

AgenPress. “Il Governo e la maggioranza sono dalla parte dei giovani solo con le chiacchiere, quando si tratta di aiutarli sul serio si sfilano sempre. La prova è nella decisione del Governo di bocciare l’emendamento al decreto Milleproroghe del collega Andrea Vallascas che prolungava di un anno, fino al 31 dicembre 2023, l’agevolazione per i giovani under 36 per l’acquisto della prima casa”.

Lo afferma il deputato di Alternativa Raffaele Trano, membro della commissione Bilancio di Montecitorio che sta affrontando assieme alla commissione Affari Costituzionali l’esame degli emendamenti al decreto Milleproroghe.

“Sono riusciti a mettere in piedi una narrazione completamente artefatta sui media, dove appaiono come i paladini dei giovani, annunciano misure e mobilitazione e poi nelle commissioni, lontano dai riflettori agiscono nella direzione contraria. È emblematico che abbiano deciso di far morire a dicembre 2022 una misura che loro stessi hanno inserito nell’ultima legge di Bilancio”, conclude Trano.