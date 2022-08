Montecchi: estremamente liberali, convintamente a destra. A Bologna schierati al Senato con Vittorio Sgarbi

- Advertisement -

AgenPress. Valore Liberale farà la sua battaglia senza se e senza ma per contribuire in modo netto e decisivo alla vittoria del centrodestra in Comune, in Regione, e per le elezioni politiche del 2022.

Ciò avverrà nonostante la miopia politica di molte forze politiche che hanno preferito ignorare le istanze programmatiche per parlare solo di seggi e poltrone. La stessa miopia politica che ha portato il centrodestra a candidare Vittorio Sgarbi nel collegio impervio pressoché impraticabile di Bologna al Senato.

- Advertisement -

Pur non essendo io candidato in alcun collegio uninominale e pur non avendo la lista di Valore Liberale presentata ma solo il simbolo, invitiamo tutti gli italiani a scegliere una lista di centrodestra perché crediamo che solo il cambiamento possa dare riforme strutturali al nostro Paese.

Ci batteremo anche in Sicilia dove nessuno si è degnato di chiamarci al tavolo nonostante il nostro contributo per la vittoria di Lagalla a Palermo. Siamo e rimarremo coerentemente nel centrodestra, estremamente liberali, pronti a far valere la nostra presenza alle prossime competizioni elettorali, schierati pancia a terra per aiutare Vittorio Sgarbi ad espugnare Bologna.

E’ quanto dichiara, in una nota, il segretario nazionale di Valore Liberale Marco Montecchi.