Morto suicida De Donno. Gallera, ha combattuto il covid, sperimentando il “plasma iperimmune”

AgenPress – Ho appreso ieri sera la triste notizia della scomparsa del dott. Giuseppe De Donno. Era un valido professionista, io l’ho conosciuto a Mantova lo scorso anno durante la fase più difficile e dolorosa della pandemia. In quell’occasione lo avevo ringraziato moltissimo per la passione con la quale si è speso non solo per curare i suoi pazienti ma anche per sviluppare e sperimentare strumenti e terapie innovative per sconfiggere il Covid-19, come l’utilizzo del “plasma iperimmune”.

E’ stato un combattente positivo, per questo la sua morte improvvisa è per tutti ancora più dolorosa. Esprimo le più sincere condoglianze alla famiglia. Buon viaggio, Dottore!”